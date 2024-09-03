В Казани трое неизвестных похитили девушку из квартиры, даже не позволив ей обуться

В Казани трое человек похитили девушку из квартиры, где она отдыхала с друзьями, и увезли в неизвестном направлении, пишет газета «Вечерняя Казань».

Похищение, в котором участвовали женщина и двое мужчин, произошло накануне вечером в районе Габишево. Компания ворвалась в квартиру, где находились молодые люди, и силой вывела оттуда 20-летнюю девушку. Как сообщается, похитители даже не позволили ей обуться.

Друзья жертвы бросились за злоумышленниками, вооружившись битами, но вызволить подругу не успели. Машина, на которой передвигались подозреваемые, уже объявлена в розыск. Мотивы предполагаемых похитителей неизвестны, местонахождение похищенной устанавливается.

До этого молодого человека похитили и пытали из-за долга перед наркомафией.

Ранее россиянка спасла своего мужа, выкупив его у похитителей.