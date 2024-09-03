Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казани трое неизвестных похитили девушку из квартиры, даже не позволив ей обуться

В Казани похищение босой девушки попало на камеру видеонаблюдения

В Казани трое человек похитили девушку из квартиры, где она отдыхала с друзьями, и увезли в неизвестном направлении, пишет газета «Вечерняя Казань».

Похищение, в котором участвовали женщина и двое мужчин, произошло накануне вечером в районе Габишево. Компания ворвалась в квартиру, где находились молодые люди, и силой вывела оттуда 20-летнюю девушку. Как сообщается, похитители даже не позволили ей обуться.

Друзья жертвы бросились за злоумышленниками, вооружившись битами, но вызволить подругу не успели. Машина, на которой передвигались подозреваемые, уже объявлена в розыск. Мотивы предполагаемых похитителей неизвестны, местонахождение похищенной устанавливается.

До этого молодого человека похитили и пытали из-за долга перед наркомафией.

Ранее россиянка спасла своего мужа, выкупив его у похитителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами