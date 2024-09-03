В Госдуме объяснили необходимость введения ГОСТа на школьную форму

ГОСТ на школьную форму необходимо ввести в России, потому что эта одежда необходима для длительного ношения и должна быть удобной и безопасной. Об этом RuNews24.ru рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, форма должна быть изготовлена из качественных материалов, чтобы не вызывать потливость или переохлаждение. Она также уточнила, что соответствующая ГОСТу одежда будет дешевле брендовой, которую можно приобрести на школьных базарах.

«К сожалению, многие родители переплачивали за некачественную одежду, которую они покупали на школьных базарах под названием «школьная форма». Если же говорить о возможности введения единой по виду школьной формы, если Минпросвещения решит отстоять необходимость ее введения, то это в их силах. Данный ГОСТ — это про комфорт и безопасность детей», — заключила Буцкая.

Накануне глава Росстандарта Антон Шалаев сообщал, что в России официально утвердили новый стандарт школьной формы. ГОСТ устанавливает требования к изготовлению, маркировке и упаковке формы, при этом не касается общего вида самой формы. Стандарт распространяется на такие изделия, как блузка, водолазка, жилет, пиджак (жакет или блейзер), джемпер, свитер, рубашка, сарафан или платье, юбка, брюки, комбинезон, его начнут применяться с 1 июля 2025 года.

Ранее в Госдуме предложили ввести набор для первоклассника.