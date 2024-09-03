Путин: Россия будет и дальше поставлять Монголии электроэнергию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассматривается возможность поставок российского газа для монгольских потребителей. Об этом глава государства рассказал после церемонии подписания соглашений между странами, передает РИА Новости.

«Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию, рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей», — сказал он.

Президент также заявил, что Россия надежно обеспечивает экономику Монголии энергоресурсами, откликается на запросы о поставках топлива, в том числе на льготных условиях.

Россия будет и дальше поставлять Монголии электроэнергию, добавил Путин.

До этого он заявил, что проект газопровода из России в Китай через Монголию проходит государственную экспертизу.

Владимир Путин прибыл в Монголию накануне, 2 сентября. Утром 3 сентября он приехал на встречу с Хурэлсухом на «Аурусе». Монгольский лидер лично встретил российского коллегу на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур Монголии.

Путина поприветствовали почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековые доспехи ярких мундирах. К прибытию почетного гостя у дворца подняли флаги России и Монголии, прозвучали гимны обеих стран.

Ранее Россия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве по нефтепродуктам.