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Дискуссионная платформа «Росконгресс Урбан Хаб» открылась в четвертый раз

На ВЭФ открыли платформу «Росконгресс Урбан Хаб»

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ВЭФ

Дискуссионная платформа «Росконгресс Урбан Хаб» в четвертый раз открылась на Восточном экономическом форуме – 2024 (ВЭФ), сообщает «Лента.ру».

Главная тема платформы в этом году – «Город у воды». Такие города стремятся эффективно использовать водные ресурсы и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Модератором на открытии платформы выступила советник фонда Росконгресс Юлия Зубарик. Также в мероприятии приняли участие члены Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства строительства и ЖКХ.

Напомним, ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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