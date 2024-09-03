Дискуссионная платформа «Росконгресс Урбан Хаб» открылась в четвертый раз

Дискуссионная платформа «Росконгресс Урбан Хаб» в четвертый раз открылась на Восточном экономическом форуме – 2024 (ВЭФ), сообщает «Лента.ру».

Главная тема платформы в этом году – «Город у воды». Такие города стремятся эффективно использовать водные ресурсы и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Модератором на открытии платформы выступила советник фонда Росконгресс Юлия Зубарик. Также в мероприятии приняли участие члены Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства строительства и ЖКХ.

Напомним, ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.