В РФ зафиксировали рост заболеваемости ковидом

Заболеваемость ковидом на территории РФ за последнюю неделю увеличилась на 20%. Об этом рассказали в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

В заявлении уточняется, что в период с 26 августа по 1 сентября на каждые 100 тыс. жителей страны приходилось 14,73 зараженного коронавирусом.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю <...> увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 20%. Увеличение заболеваемости отмечено в 67 субъектах Российской Федерации», — подчеркнули в профильной структуре.

Как отметили в оперативном штабе, в 18 российских регионах уровень заболеваемости ковидом превысил средние показатели по стране.

В сообщении говорится, что за упомянутый промежуток времени в РФ были госпитализированы 2959 человек с COVID-19. На предыдущей неделе в больницы доставили на 52,3% меньше пациентов.

При этом с 26 августа по 1 сентября выздоровели 17 503 жителя страны. Данный показатель превысил значение, зафиксированное с 19 по 25 августа, на 34,8%.

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