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В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски

В хостеле «Роял» на юго-западе Москвы прошли обыски, проверяют 530 иностранцев

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сотрудники Росгвардии и Следственного комитета России провели обыски в хостеле «Роял» на юго-западе Москвы и забрали около 530 иностранных граждан для проверки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке СК РФ.

Хостел расположен на улице Новаторов.

Отмечается, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Получив сведения о нарушении миграционного законодательства, силовики прибыли в хостел и нашли в нем 530 иностранных граждан, — всех их доставили в правоохранительные органы для проверки.

Также руководство и администрацию хостела доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий.

В начале августа сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в хостел «Три звезды» на юго-западе Москвы из-за сообщения о приставаниях пьяного постояльца к девушке на улице.

Ранее Путин подписал закон о новом миграционном режиме для нарушающих закон иностранцев и лиц без гражданства.

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