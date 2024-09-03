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Мосгорсуд приговорил ученого Шиплюка к 15 годам колонии

Директор Института механики СО РАН Шиплюк приговорен к 15 годам колонии

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Институт теоретической и прикладной механики

Мосгорсуд приговорил директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка к 15 годам колонии по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Отбывать наказание ученый будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал Шиплюка выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и назначил ему 1,5 года ограничения свободы после освобождения.

Подробности обвинения узнать невозможно, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно».

Об аресте Шиплюка стало известно 5 августа 2022 года. После оперативных действий на месте работы ученого Шиплюка перевезли в столичное СИЗО «Лефортово», сообщал научный руководитель института Василий Фомин.

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН — один из институтов Новосибирского научного центра Сибирского Отделения Академии Наук. Расположен в Новосибирском Академгородке. Основан в 1957 году.

Ранее 77-летнего ученого Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии за госизмену.

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