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На Сахалине осужденный заработал новый срок, пока находился в колонии

На Сахалине вынесли приговор заключенному, который напал на сотрудника колонии

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Владимир Песня/РИА Новости

На Сахалине осужденный получил новый срок, когда находился в колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Как говорится на сайте ведомства, под суд за применение насилия в отношении сотрудника УФСИН попал 37-летний житель Корсаковского района.

В мае 2023 года он отбывал наказание в виде лишения свободы в ИК-2 по Сахалинской области и нанес сотруднику учреждения не менее двух ударов головой в грудь и лицо. У пострадавшего остались ссадины, против заключенного возбудили новое дело.

Сахалинец признал вину в полном объеме, из-за наличия непогашенной судимости его приговорили к наказанию в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника колонии в Рязанской области будут судить из-за побега двух заключенных.

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