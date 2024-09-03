Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юристы объяснили работодателям, что делать при смене пола сотрудника

Юрист Яковлева: если работник сменил пол, потребуется дополнительное соглашение

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России на сегодняшний день никаких нормативных правил относительно смены пола у сотрудников не предусмотрено, поэтому работодателям, попавшим в такую ситуацию, нужно вносить в трудовой договор соответствующие изменения. Об этом в беседе с 360.ru рассказала юрист, эксперт по трудовому праву компании ООО «Бридж Групп» Валентина Яковлева.

Так эксперт отреагировала на недавний случай в Петербурге, когда вышедшая из декрета женщина сменила пол, узнала о ликвидации компании и своем увольнении, после чего пожаловалась в суд с просьбой установить факт прекращения трудовых отношений.

Яковлева подчеркнула, что на такой случай трудовое законодательство никаких норм не содержит. По ее словам, работодателю следует сразу после получения документов от работника изменить трудовой договор, актуализировать данные во всех документах и личном деле сотрудника, а затем – подать сведения в фонд.

Что касается ликвидации компании, о которой сотрудник не знал, то в этом случае действительно следует обращаться в суд, отметила юрист.

«Я бы здесь еще оспаривала процедуру увольнения. Когда компания ликвидируется, действительно можно уволить человека, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Но его об этом необходимо уведомить», — подчеркнула она.

Также юрист добавила, что при ликвидации фирмы сотрудникам должны прийти положенные им выплаты. В противном случае увольнение признается неправомерным и можно взыскать с компании суммы среднего заработка.

Ранее сообщалось, что в России обяжут работодателей компенсировать неиспользованные отгулы при увольнении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами