Юристы объяснили работодателям, что делать при смене пола сотрудника

В России на сегодняшний день никаких нормативных правил относительно смены пола у сотрудников не предусмотрено, поэтому работодателям, попавшим в такую ситуацию, нужно вносить в трудовой договор соответствующие изменения. Об этом в беседе с 360.ru рассказала юрист, эксперт по трудовому праву компании ООО «Бридж Групп» Валентина Яковлева.

Так эксперт отреагировала на недавний случай в Петербурге, когда вышедшая из декрета женщина сменила пол, узнала о ликвидации компании и своем увольнении, после чего пожаловалась в суд с просьбой установить факт прекращения трудовых отношений.

Яковлева подчеркнула, что на такой случай трудовое законодательство никаких норм не содержит. По ее словам, работодателю следует сразу после получения документов от работника изменить трудовой договор, актуализировать данные во всех документах и личном деле сотрудника, а затем – подать сведения в фонд.

Что касается ликвидации компании, о которой сотрудник не знал, то в этом случае действительно следует обращаться в суд, отметила юрист.

«Я бы здесь еще оспаривала процедуру увольнения. Когда компания ликвидируется, действительно можно уволить человека, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Но его об этом необходимо уведомить», — подчеркнула она.

Также юрист добавила, что при ликвидации фирмы сотрудникам должны прийти положенные им выплаты. В противном случае увольнение признается неправомерным и можно взыскать с компании суммы среднего заработка.

Ранее сообщалось, что в России обяжут работодателей компенсировать неиспользованные отгулы при увольнении.