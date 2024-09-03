Россиянам рассказали, как действовать при обнаружении летучей мыши на балконе

Летучие мыши могут обосноваться на балконах и лоджиях россиян, чтобы перезимовать там. Об этом «Москве 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

По его словам, в этом случае не стоит трогать их или пытаться выгнать. Он уточнил, что виды летучих мышей, которые обитают в Московском регионе, питаются насекомыми и не опасны для человека.

«Если летучая мышь оказалась на балконе или в квартире, достаточно открыть окно и дождаться, пока она улетит. Если она устроилась под обшивкой балкона с внешней стороны и решила там отдохнуть или зазимовать и никого это не беспокоит, то и не стоит ее трогать. Но если жильцы переживают, то можно позвонить на горячую линию правительства Москвы (+7-495-777-77-77) и оставить заявку, после чего специалисты приедут и помогут извлечь ее», — сказал Кунафин.

В конце июля сообщалось, что в Улан-Удэ летучая мышь во время ливня залетела в окно к местной жительницы, напугав всю ее семью. Инцидент произошел в элитном жилом комплексе на улице Трубачеева.

Ранее ученые обнаружили удивительное свойство организма летучих мышей.