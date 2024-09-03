Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве в салоне автомобиля взорвался газовый баллон

Агентство «Москва»: газовый баллон взорвался в машине на Профсоюзной улице

close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Взрыв произошел на Профсоюзной улице в российской столице. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

Из публикации следует, что причиной послужила детонация газового баллона в автомобиле Lada Largus. В момент происшествия транспортное средство находилось в районе станции метро «Коньково».

«По предварительным данным, водитель перевозил баллон, не соблюдая технику безопасности», — говорится в материале.

Как рассказали журналисты, сейчас на месте ЧП работают инспекторы ГАИ и медики. Врачи оказывают водителю необходимую помощь, но в каком именно состоянии находится мужчина, в сообщении не уточняется.

27 августа в ресторане «Бабель», который расположен в 1-м Николощеповском переулке в центре Москвы, детонировал газовый баллон. Возгорания после взрыва не последовало.

Позже агентство «Москва» уточнило, что взрыв произошел на кухне. Причиной послужила детонация баллона от горелки для розжига углей. В результате происшествия пострадали два человека. Но иные подробности не поступали.

Ранее житель Екатеринбурга серьезно пострадал при взрыве баллона с пропаном около торгового центра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами