В Москве в салоне автомобиля взорвался газовый баллон

Взрыв произошел на Профсоюзной улице в российской столице. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

Из публикации следует, что причиной послужила детонация газового баллона в автомобиле Lada Largus. В момент происшествия транспортное средство находилось в районе станции метро «Коньково».

«По предварительным данным, водитель перевозил баллон, не соблюдая технику безопасности», — говорится в материале.

Как рассказали журналисты, сейчас на месте ЧП работают инспекторы ГАИ и медики. Врачи оказывают водителю необходимую помощь, но в каком именно состоянии находится мужчина, в сообщении не уточняется.

27 августа в ресторане «Бабель», который расположен в 1-м Николощеповском переулке в центре Москвы, детонировал газовый баллон. Возгорания после взрыва не последовало.

Позже агентство «Москва» уточнило, что взрыв произошел на кухне. Причиной послужила детонация баллона от горелки для розжига углей. В результате происшествия пострадали два человека. Но иные подробности не поступали.

Ранее житель Екатеринбурга серьезно пострадал при взрыве баллона с пропаном около торгового центра.