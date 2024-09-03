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В Крыму предложили судить Зеленского

Глава крымской миссии Смирнов призвал начать судебный процесс над Зеленским

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Reuters

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил инициировать судебное разбирательство в отношении президента Украины Владимира Зеленского по обвинению в военных преступлениях. Об этом пишет РИА Новости.

«Против Зеленского уже сейчас необходимо начать судебный процесс, результатом которого, возможно, станет приговор о его пожизненном заключении», — сказал он.

По словам Смирнова, военный преступник Зеленский должен понести наказание за удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям России.

2 мая он призывал завести на Зеленского уголовное дело за организацию террористических атак на Крым. Смирнов отметил, что на Зеленском лежит ответственность за террористические атаки на Крым. Также украинский лидер причастен к реанимации нацизма на Украине, добавил крымский чиновник.

28 августа Смирнов назвал план Зеленского по победе Украины очередным бредом. Он добавил, что единственными условиями, при которых возможно достичь стратегической безопасности в европейском регионе, являются свержение режима Зеленского, внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация и денацификация.

Ранее Зеленского потребовали привлечь к ответственности за узурпацию власти.

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