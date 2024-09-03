В Одессе произошел взрыв

В Одессе на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

В регионе объявлена воздушная тревога. Подробностей о причинах и месте взрыва не сообщается.

Утром 3 сентября украинские СМИ сообщали, что в Полтавской области произошли два взрыва. Накануне глава областной администрации Филипп Пронин заявлял, что производственное здание промышленного предприятия получило повреждения в регионе.

Также 2 сентября украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Павлограде и Днепре на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.