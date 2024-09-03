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Осужденный за терроризм рассказал, какие требования предъявлял ему представитель ГУР

Осужденный за терроризм россиянин передавал Украине данные о взлетах авиации

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Андрей Стенин/РИА Новости

Осужденный на 16 лет колонии житель Крыма признался, что передавал Главному управлению разведки Украины (ГУР) информацию о дислокации лодок с «Калибрами» и данные о точках размещения средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ранее в ФСБ сообщили, что жителя Севастополя, гражданина РФ приговорили к 16 годам за подготовку теракта в Крыму по заданию спецслужб Украины. По данным следствия, 46-летнего мужчину задержали в сентябре прошлого года.

Севастополец признался следствию, что ему позвонил сотрудник ГУР, разговор проходил на русском. Украинец выразил россиянину признательность за сотрудничество и сказал, что он нуждается в сведениях о центральном входе в симферопольскую бухту, где находятся защитные боновые сооружения, точки ПВО, которые их прикрывают.

По словам россиянина, в дальнейшем представитель ГУР спрашивал о передвижении кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия «Калибр», оповещением о взлете самолетов с аэропорта Бельбек и, по возможности, фиксации места пребывания носителей «Калибров» в бухте. Все эти сведения передавались через мессенджер Telegram, добавил подсудимый.

Ранее ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине сведений о средствах ПВО Крыма.

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