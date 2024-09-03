Трое иностранцев пытались погрузить в машину соотечественницу, выпавшую из многоэтажки

В Санкт-Петербурге трое граждан Киргизии пытались загрузить в машину соотечественницу с травмами, характерными для падения с высоты. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 2 сентября. Местные жители, которые вызвали полицию, увидели, как трое неизвестных пытались загрузить в «Ладу» девушку. Прибывшие на место оперативники задержали иностранцев — двоих 22-летних мужчин и 21-летнюю девушку: свои действия они объяснить не смогли.

Их соотечественницу забрала бригада скорой. Врачи зафиксировали у пострадавшей множественные переломы разных частей тела. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых девушка получила такие травмы.

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