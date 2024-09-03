В Южно-Сахалинске экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет DHC-6 Twin Otter, выполнявший чартерный рейс Южно-Сахалинск — Ноглики, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В заявлении уточняется, что во время полета экипаж воздушного судна по техническим причинам принял решение вернуться в Южно-Сахалинск. При этом пилотам удалось благополучно посадить самолет.

«Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в публикации.

Из сообщения следует, что сейчас специалисты устанавливают точные причины произошедшего. По итогам проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям лиц, которые отвечали за подготовку самолета к вылету.

В ночь на 3 сентября в Ставропольском крае экстренно сел пассажирский самолет Airbus, следовавший по маршруту Москва — Сочи. Воздушное судно приземлилось в аэропорту в Минеральных Водах.

По предварительной информации, в ходе полета на борту сработала сигнализация о возможной неисправности. В связи с этим экипаж самолета решил прервать рейс.

Ранее в Северной Осетии в результате жесткой посадки самолета Ан-2 пострадали семь человек.