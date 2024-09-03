Крымчанин передавал разведке Украины данные о перемещении кораблей с «Калибрами»

Житель Севастополя, которого суд приговорил к 16 годам колонии, рассказал, что передавал Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины информацию о перемещении российских кораблей с «Калибрами», местах их дислокации и точках размещения средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное Центром общественных связей ФСБ.

Злоумышленник сам вышел на связь с украинскими спецслужбами и предложил им сотрудничество, поскольку «испугался быть призванным в зону СВО». По его словам, на следующий день с ним вошел в контакт сотрудник ГУР, который поблагодарил его за инициативность и поручил собрать данные о «центральном входе в симферопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения, точки ПВО, которые их прикрывают».

Также осужденный сообщил, что представитель ГУР дал ему задание зафиксировать места базирования российских кораблей и подлодок, оснащенных ракетами «Калибр», и выяснить маршрут их передвижения. Кроме того, украинского собеседника интересовала информация о самолетах в аэропорту Бельбек.

3 сентября в ФСБ сообщили, что жителю Севастополя вынесли приговор за подготовку теракта в Крыму по заданию спецслужб Украины. Южный окружной военный суд признал террориста виновным по нескольким статьям УК РФ («Приготовление к террористическому акту», «Незаконное хранение взрывчатых веществ» и «Государственная измена в форме шпионажа») и приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о ПВО Крыма.