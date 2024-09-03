Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская школьница вышла на ходу из автобуса, так как пропустила остановку

В Нефтекамске школьница вышла на ходу из автобуса и получила тяжелые травмы

close
ГИБДД г. Нефтекамск/ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ Нефтекамск/VK

В Нефтекамске лицеистка сильно пострадала в ДТП — 17-летняя девушка вышла из автобуса на ходу. Об этом сообщает паблик «Время Новостей Нефтекамск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром 2 сентября в автобусе №8. На кадрах, предоставленных паблику, городской автоинспекцией, видно, как школьница покидает салон транспортного средства, которое уже отъехало от остановки.

По информации паблика, девушка пропустила свою остановку, а до следующей ехать не захотела и воспользовалась кнопкой аварийного открытия дверей.

Водитель автобуса, которая в тот день была на маршруте, призналась, что не заметила ЧП, а никто из пассажиров не оповестил ее о случившемся.

«Осуществила посадку пассажиров на остановке «Лицей №1». Закрыла двери и поехала дальше по маршруту. Когда я проехала банк, услышала шум в салоне и обратила внимание на него. Заметила, что двери открыты. Притормозила, закрыла. Доехав до следующей остановки, проверила, в порядке ли двери. Ни сразу после инцидента, ни в конце маршрута, мне никто ничего не сообщил», — поделилась водитель.

Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы с тяжелыми повреждениями.

Ранее десять человек попали в больницу после съезда автобуса в кювет в Новосибирской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами