Российская школьница вышла на ходу из автобуса, так как пропустила остановку

В Нефтекамске лицеистка сильно пострадала в ДТП — 17-летняя девушка вышла из автобуса на ходу. Об этом сообщает паблик «Время Новостей Нефтекамск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром 2 сентября в автобусе №8. На кадрах, предоставленных паблику, городской автоинспекцией, видно, как школьница покидает салон транспортного средства, которое уже отъехало от остановки.

По информации паблика, девушка пропустила свою остановку, а до следующей ехать не захотела и воспользовалась кнопкой аварийного открытия дверей.

Водитель автобуса, которая в тот день была на маршруте, призналась, что не заметила ЧП, а никто из пассажиров не оповестил ее о случившемся.

«Осуществила посадку пассажиров на остановке «Лицей №1». Закрыла двери и поехала дальше по маршруту. Когда я проехала банк, услышала шум в салоне и обратила внимание на него. Заметила, что двери открыты. Притормозила, закрыла. Доехав до следующей остановки, проверила, в порядке ли двери. Ни сразу после инцидента, ни в конце маршрута, мне никто ничего не сообщил», — поделилась водитель.

Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы с тяжелыми повреждениями.

Ранее десять человек попали в больницу после съезда автобуса в кювет в Новосибирской области.