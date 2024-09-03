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Синоптики составили список рекордов жаркого сентября в России

Синоптик Позднякова: аномально теплую погоду зафиксировали в сентябре в Арктике

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Начало сентября стало рекордно жарким во многих регионах России, аномально высокая температура воздуха была зафиксирована на территориях от Черного моря на юге до Белого на севере. Об этом kp.ru сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В Европейской части страны температура на пять-девять градусов превышает климатическую норму. В список рекордов жаркого сентября 2024 года за всю историю метеонаблюдений попали Архангельск (+26,6°C), Смоленск (+29,0°C), Тула (+30,2°C), Брянск (+30,4°C), Калуга (+30,7°C), Орел (+30,8°C), Туапсе (+35,5°C).

«Аномальным теплом отличилась даже Арктика. На острове Визе в Карском море максимальная температура составила +4,2°C, на 0,4 градуса выше рекорда 2020 года», — добавила Позднякова.

Накануне синоптик Александр Ильин говорил, что аномальная жара в начале сентября в Москве связана с влиянием антициклона. По его словам, антициклон и ведущие потоки приносят с западных районов Центральной Азии прогретый воздух. Он добавил, что 3 сентября в Москве температура воздуха будет +26–28°С, 4 сентября — 24–26°С.

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