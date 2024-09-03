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Россиянам назвали две самые популярные и опасные схемы мошенников

Сбер: мошенники чаще звонят по телефону и через мессенджер от имени МВД и ЦБ

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Depositphotos

Самыми актуальными и опасными мошенническими схемами считаются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка РФ. Об этом рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, аферисты обычно убеждают своих жертв перевести деньги на якобы безопасный счет. Обычно мошенники запрашивают данные карты, пароли из смс и другую информацию, чтобы украсть деньги. Либо они убеждают людей совершать операции, такие как переводы, снятие и зачисление денег в банкоматах и даже заставляют оформить кредиты.

Эксперт подчеркнул, что злоумышленники при общении пытаются убедить свою жертву, что они не мошенники, тем, что не запрашивают никаких реквизитов и данных. Так они вызывают дополнительное доверие.

Но нередко аферисты умудряются притворяться не только безликими сотрудниками органов или Центробанка. Например, в Смоленске 56-летняя женщина доверилась мошеннику, который представился ее сыном, и потеряла взятые в кредит деньги. Женщина не усомнилась, что средства в долг просит ее родственник.

Ранее пенсионерка месяц помогала мошенникам ловить «преступников» и лишилась 9,2 млн рублей.

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