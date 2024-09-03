Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Горловке

Женщина получила ранение в результате обстрела центра города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка», — написал он.

Накануне в результате обстрела со стороны ВСУ в центре города была повреждена школа. В результате атак был также поврежден многоквартирный дом.

21 августа при обстреле Горловки со стороны ВСУ было повреждено здание детского сада. Один из двух снарядов, попавших по центру города, упал рядом с ясли-садом №129, что привело к частичному обрушению стены и нарушению остекления в одном из крыльев здания. В момент взрыва в здании находилась вахтерша, однако она не пострадала.

До этого четверо пожарных получили ранения при атаке дрона ВСУ на Горловку. Мужчинам, которые в момент прилета тушили автомобиль, понадобилась госпитализация. Несмотря на это, сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание. Тем самым они предотвратили распространение огня на стоявшую рядом с поврежденной машиной АЗС.

Ранее при обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод.