Россиянин заплатил €1800 за поддельный вид на жительство в Польше и попался на границе

На российско-польской границе задержали гражданина России с поддельным польским ВНЖ, сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной стражи Польши.

Как говорится в публикации, 53-летний россиянин был задержан 31 августа на пограничном посту Гжехотки-Мамоново, когда у сотрудника пограничной службы возникли подозрения относительно подлинности документов, предъявленных путешественником.

После дополнительной проверки выяснилось, что польская карта резидента напечатана на поддельном бланке. Тогда мужчина признался, что приобрел вид на жительство за €1,8 тыс.

Иностранцу предъявили обвинение в попытке пересечения границы обманным путем, с использованием поддельного документа. Россиянин признал вину в совершенном преступлении и добровольно заплатил штраф в размере 3 200 злотых (около 74 тыс. рублей).

Ранее белорус потребовал выдать ему убежище, взобравшись на вышку мобильного оператора в Вильнюсе.