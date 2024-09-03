Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин заплатил €1800 за поддельный вид на жительство в Польше и попался на границе

В Польше задержали россиянина, который пытался попасть в страну с поддельным ВНЖ

close
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

На российско-польской границе задержали гражданина России с поддельным польским ВНЖ, сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной стражи Польши.

Как говорится в публикации, 53-летний россиянин был задержан 31 августа на пограничном посту Гжехотки-Мамоново, когда у сотрудника пограничной службы возникли подозрения относительно подлинности документов, предъявленных путешественником.

После дополнительной проверки выяснилось, что польская карта резидента напечатана на поддельном бланке. Тогда мужчина признался, что приобрел вид на жительство за €1,8 тыс.

Иностранцу предъявили обвинение в попытке пересечения границы обманным путем, с использованием поддельного документа. Россиянин признал вину в совершенном преступлении и добровольно заплатил штраф в размере 3 200 злотых (около 74 тыс. рублей).

Ранее белорус потребовал выдать ему убежище, взобравшись на вышку мобильного оператора в Вильнюсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами