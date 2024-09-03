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В России призвали заставить маркетплейсы нести ответственность за свои товары

Депутат Гутенев: маркетплейсы должны нести ответственность за свои товары

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Цифровые маркетплейсы в России нужно наделить ответственностью за те товары, которые представлены на них. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Гутенев, передает Дума ТВ.

Он напомнил, что на маркетплейсах фиксируются нарушения, когда под видом одного товара продается другой.

«Поэтому мы считаем, что все-таки маркетплейс — это не услуга электронной площадки, это торговля, а торговля должна нести свою долю ответственности за то, что представлено на ее полках», — подчеркнул Гутенев.

В конце августа директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова говорила, что маркетплейсы допускают массу нарушений в онлайн-торговле лекарствами и продуктами для здоровья. По ее словам, за прошлый год их количество выросло в 10 раз. Нарушений, которые встречаются на различных маркетплейсах, обычные аптечные агрегаторы не допускают, так как там работают настоящие специалисты в соответствии с четкими стандартами, отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что российский маркетплейс открыл предзаказ нового смартфона от Apple.

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