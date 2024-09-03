Продлен срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана

Срок предварительного следствия по уголовному делу бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова продлен до ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что срок следствия продлен на 18 месяцев — до 14 ноября 2024 года.

В августе Следственный комитет России предъявил Магомедову обвинение в содействии терроризму и еще по одной статье.

Магомедов занимал пост министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год. В последнее время он находился на должности мэра Кизилюрта. 3 октября 2023 года его задержали и доставили в Москву, где уже 4 октября суд арестовал чиновника по подозрению в коррупционных схемах и связях с организованной преступной группой. 21 июля 2024 года Магомедова обнаружили в «Матросской тишине» с множественными ранами, его срочно госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Магомедов известен в Дагестане под прозвищами «Большой Махач» и «Чалма».

Ранее врачи рассказали о состоянии арестованного экс-министра Дагестана.