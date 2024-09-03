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В РФ хотят обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы

Рособрнадзор планирует обязать блогеров лицензировать свои онлайн-курсы

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Depositphotos

Рособрнадзор намерен на законодательном уровне закрепить норму, в рамках которой блогеры будут обязаны получать лицензию на осуществление образовательной деятельности в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что норму предлагается закрепить в Федеральном законе № 273-ФЗ. Инициатива связана с многочисленными жалобами граждан, которые поступают на индивидуальных предпринимателей, проводящих свои онлайн-курсы. Чаще всего россияне оказываются недовольны качеством преподавания, отсутствием лицензий и неполным объемом программы, подчеркнули в Рособрнадзоре.

Также в Рособрнадзоре отметили, что сейчас в интернете происходит «подмена понятий». Она выражается в подмене образовательной деятельности различными тренингами, которые зачастую являются откровенным мошенничеством.

До этого Рособрнадзор предложил рабочей группе Государственной думы обязать блогеров и коучей разрабатывать онлайн-курсы и тренинги в соответствии с государственными стандартами российского образования. Ведомство отметило, что в интернете все чаще встречаются некачественные образовательные услуги и «околонаучные» знания, противоречащие современным научным данным.

Ранее в Госдуме предрекли исчезновение анонимности в медиа.

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