В Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность

В Курской области вновь объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он призвал граждан в случае, если они находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, такими как коридор, ванная, кладовая. Если сигнал тревоги застал на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Спустя шесть минут после объявления тревоги Смирнов сообщил об отбое ракетной опасности.

2 сентября российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.