В Воронежской области объявили об угрозе атаки БПЛА

В Воронежской области объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС России по региону.

В связи с объявленной тревогой население призвали соблюдать спокойствие. В случае нахождения в помещениях следует не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, в которой нет окон. Если сигнал тревоги застал на улице, то необходимо зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход.

МЧС предупредило, что если граждане увидели летящий беспилотник, то следует немедленно уйти из зоны его видимости, а затем сообщить о дроне по телефону в экстренные службы.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией региона беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

Ранее военный эксперт назвал цель воскресной атаки дронов на регионы России.