Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области объявили об угрозе атаки БПЛА

МЧС объявило об угрозе атаки беспилотников в Воронежской области

close
Inna Varenytsia/REUTERS

В Воронежской области объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС России по региону.

В связи с объявленной тревогой население призвали соблюдать спокойствие. В случае нахождения в помещениях следует не выходить на улицу, держаться подальше от  оконных проемов,  по возможности пройти в комнату, в которой нет окон. Если сигнал тревоги застал на улице, то необходимо зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход.

МЧС предупредило, что если граждане увидели летящий беспилотник, то следует немедленно уйти из зоны его видимости, а затем сообщить о дроне по телефону в экстренные службы.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией региона беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

Ранее военный эксперт назвал цель воскресной атаки дронов на регионы России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами