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Задержанного заместителя командующего ЛенВО этапировали в Москву

Задержанного за взятку генерал-майора Муминджанова этапировали в Москву

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РИЦ «Красная звезда» Минобороны России/VK

Задержанный заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майор Валерий Муминджанов этапирован в Москву. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что задержанного в Воронеже Муминджанова этапировали в Москву для проведения следственных действий.

До этого сообщалось, что Муминджанов, задержанный по обвинению во взяточничестве, вместе с членами семьи владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже.

Стоимость объектов недвижимости оценивается более чем в 120 миллионов рублей, законность их приобретения проверяется.

Против заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

О задержании генерала и предъявлении ему обвинений стало известно 2 сентября. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Ранее сообщалось о богатстве сына задержанного генерала Минобороны Муминджанова.

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