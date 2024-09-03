Искавший легких денег россиянин инвестировал в мошенников 2 млн рублей

В Брянской области мужчина лишился 2 млн рублей, доверившись «эксперту» по инвестициям. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, с жителем Клинцовского района связался неизвестный, который представился якобы экспертом по инвестициям. Злоумышленник начал давать ему советы по выгодным вложениям, и тот последовал инструкциям афериста.

Россиянин перевел на указанные мошенником счета более 2 млн рублей, а затем неизвестный «эксперт» перестал выходить с ним на связь. Получить свои деньги обратно ему не удалось.

Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился за помощью в правоохранительные органы. Отмечается, что еще четыре жителя региона лишились своих сбережений при аналогичных обстоятельствах.

До этого в Смоленске 56-летняя женщина доверилась мошеннику, который представился ее сыном, и потеряла взятые в кредит деньги. Женщина не усомнилась, что средства в долг просит ее родственник.

Ранее пенсионерка месяц помогала мошенникам ловить «преступников» и лишилась 9,2 млн рублей.