Эксперт опроверг миф, что телефон нужно полностью разряжать, чтобы он служил дольше

Чтобы максимально эффективно использовать аккумулятор вашего смартфона, его необходимо правильно заряжать. О том, правильно ли разряжать телефон до 0%, прежде чем снова его зарядить, «Газете.Ru» рассказал Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

Пользователи современных смартфонов ежедневно воспроизводят видео, делают фотоснимки, переписываются в соцсетях и листают новостные ленты. Но если использовать эти функции в течение нескольких часов, заряд аккумулятора быстро исчерпает себя. Однако то, насколько быстро ваш телефон разряжается, зависит от правильности эксплуатации гаджета.

Так, сейчас большинство телефонов имеют литий-ионные аккумуляторы, а не никелевые, которые использовались в старых моделях.

«Чтобы выжать максимум из литиевой батареи, ваша цель — медленнее расходовать так называемые циклы зарядки. Дело в том, что все устройства производятся с расчетом на количество раз, которое батарея может быть полностью разряжена и перезаряжена. Обычно это от 300 до 1000 циклов. Поэтому, полезное правило: держите уровень заряда в диапазоне от 20 до 80%. Это позволит вам максимально использовать каждый цикл, не подвергая батарею стрессу», — объяснил он.

Стоит понимать, что «0%» на индикаторе батареи — это точка, в которой в батарее остается совсем мало энергии, и телефон самопроизвольно выключается. В этот момент напряжение батареи составляет около 3,5–3,7 В. Дальше напряжение батареи продолжит падать, как из-за саморазряда, так и из-за тока ожидания, потребляемого системой управления батареей.

«Если оставить телефон в таком состоянии, в конечном итоге напряжение упадет настолько низко, что внутри аккумулятора начнутся химические изменения. В какой-то момент в нем могут образоваться внутренние медные дендриты, которые при следующей зарядке аккумулятора будут действовать как частичное короткое замыкание, что может даже привести к возгоранию. Чтобы избежать этого, система управления аккумулятором отключит аккумулятор, напряжение которого упало слишком низко», — предупредил специалист.

Таким образом, то, что батарею нужно полностью разряжать, чтобы она служила дольше, — это просто распространенный миф.

«Постоянная полная разрядка аккумулятора, наоборот, может сократить срок его службы и снизить общую емкость. Если это произойдет, вам придется заряжать аккумулятор чаще — в результате уже через несколько часов работы он будет требовать подзарядки», — резюмировал Казаков.

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