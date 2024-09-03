Россияне предпочитают умные планировки в интерьере

По данным совместного исследования «ПИК» и Hoff, абсолютное большинство россиян уверены: домашняя обстановка оказывает сильное влияние не только на стоимость недвижимости, но и на качество жизни. Поэтому 80% опрошенных предпочитают выбирать жилье в новостройках с «умной» планировкой, позволяющей оптимально организовать пространство. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При этом большинство респондентов (86%) считают самым важным в оформлении квартиры удобство и функциональность и предпочитают инвестировать в создание лаконичных интерьеров, выдержанных в едином стиле.

Около трети россиян (30%) готовы потратить на мебель для обновления интерьера от 100 до 300 тыс. рублей.

39% россиян утверждают, что обстановка в доме сильно влияет на качество жизни, а 50% считают, что дизайн интерьера воздействует только на некоторые ее аспекты.

Больше половины россиян не готовы жить в квартире с мебелью и ремонтом от прошлых хозяев и предпочитают обставить жилье самостоятельно в соответствии со своим вкусом и потребностями членов семьи. Большинство респондентов (59%) справляются самостоятельно и не прибегают к помощи профессиональных дизайнеров.

Однако в процессе создания интерьера многие сталкиваются с трудностями, чаще всего из-за неудобных планировок квартир, при этом москвичи больше жалуются на сложности с инженерными коммуникациями.

В связи с этим практически 80% опрошенных хотели бы жилье с «умной» планировкой — с кухней-гостиной, отдельной гардеробной, разнесенными спальнями и мастер-спальней.

Кроме того, 44% опрошенных жителей России считают квартиры в новостройках более стильными и современными, в отличие от вторичного жилья.

Абсолютное большинство считает, что хороший дизайн интерьера повышает стоимость недвижимости, и готовы инвестировать в качественную и стильную обстановку дома.

Около трети опрошенных (30%) готовы потратить на мебель для обновления интерьера от 100 до 300 тыс. рублей, еще 25% — от 50 до 100 тыс. рублей.

При выборе самого важного в интерьере квартиры с большим отрывом лидируют удобство и функциональность, так ответили 86% опрошенных.

Примечательно, что каждый пятый житель Санкт-Петербурга считает наиболее важным отражение личности в интерьере, в то время как в других регионах этот показатель не превышает 10%.

Петербуржцы также отличаются и предпочтениями в стиле интерьера: если большинство россиян чаще выбирают минимализм (38%) и различные вариации классики (30%), то в Петербурге более популярен скандинавский стиль (35%).

Меньше всего поклонников оказались у экостиля (8%) и джапанди (6%).

«Создание лаконичных интерьеров — актуальный тренд последних лет. Люди стремятся визуально очистить свое личное пространство и создать гармоничную обстановку в едином стиле, поэтому сейчас особенно популярны минимализм, современная классика и сканди. Еще один тренд — многофункциональность и эргономика, поэтому растет спрос на модульные системы хранения и трансформируемую мебель. При этом мы видим, что все больше людей стратегически планируют свои интерьеры. Основу создают за счет качественной крупногабаритной мебели в нейтральных оттенках, а стиль и настроение — с помощью декора, который регулярно обновляют. Это позволяет поддерживать актуальность интерьера с минимальными затратами», — прокомментировала главный дизайнер Hoff Светлана Косарева.

Почти половина (40%) россиян меняют мебель в своих домах раз в 10 лет. В то же время декор обновляют значительно чаще — 38% делают это раз в 3–5 лет.

Главным элементом, который создает уют в доме, большинство россиян (72%) считают мягкую мебель: диваны, кресла, мягкие стулья, пуфы и банкетки. Не менее важную роль в создании домашней атмосферы, по мнению опрошенных, играют освещение (44%) и текстиль (49%): шторы, постельное белье, пледы, декоративные подушки и ковры.

Чтобы создать подходящий интерьер, россияне обращаются к разным ресурсам.

Интернет и соцсети — главный источник вдохновения для 64% опрошенных, еще 44% отметили сайты и блоги магазинов мебели. К Pinterest обращаются 34% респондентов. В Москве значительно выше влияние выставок.

Ранее россиянам разъяснили новые правила выдачи сельской ипотеки.