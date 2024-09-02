В ЛНР ликвидировали крупный пожар, который охватил 41 дом

Пожарные ликвидировали крупный пожар, который произошел в Антрацитовском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В ЛНР сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в результате возгорания сухой травы на площади 300 гектар у поселка городского типа Боково-Платово. По данным МЧС, огонь перешел на 41 частный дом, 86 построек и автомобиль. В результате произошедшего пострадали пять человек, двое из них получили травмы, несовместимые с жизнью.

По данным чрезвычайного ведомства, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер, порывы которого достигали 19 метров в секунду. Всего к тушению пожара привлекли более 40 человек и восемь единиц техники.

До этого в районе города Новочеркасска в Ростовской области произошел пожар. По информации экстренных служб, пламя охватило сухую траву. Из-за угрозы распространения огня на хутор Яново-Грушевский власти приняли решение эвакуировать население.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Калининграде.