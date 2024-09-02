Смолянка поверила мошеннику, представившемуся ее сыном, и потеряла деньги

В Смоленске 56-летняя женщина доверилась мошеннику, который представился ее сыном, и потеряла взятые в кредит деньги. Об этом сообщает Smolnarod.ru.

По информации издания, работающей оператором котельной смолянке в социальных сетях пришло сообщение от имени ее сына. Мужчина попросил у нее денег в долг, и та не усомнилась в том, что ей пишет ее родственник. Женщина оформила кредит в банке на сумму в 52 тысячи рублей и перевела их на указанный якобы ее сыном счет.

Позже выяснилось, что страницу сына россиянки взломали. Таким образом злоумышленник обманул женщину и похитил у нее взятые в кредит средства. По факту произошедшего смолянка обратилась в правоохранительные органы. Полицейские проводят проверку.

Ранее пенсионерка месяц помогала мошенникам ловить «преступников» и лишилась 9,2 млн рублей.