В Мариуполе открыли Филиал Нахимовского военно-морского училища

В Мариуполе открылся филиал Нахимовского военно-морского училища. К занятиям 2 сентября приступили 240 ребят, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Учебный год начался с торжественного построения, где присутствовали три потока, начиная с 5-х по 7-е классы, насчитывающие по 80 учащихся.

«Среди 240 поступивших курсантов в филиал Нахимовского училища есть и те, кто приехал из других регионов, включая Луганскую народную республику (ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области», — отмечалось в материале.

В новом филиале смогут учиться 560 человек. При этом планируется достигнуть таких показателей уже в следующем году.

Отмечается, что работы по строительству филиала в Мариуполе начались в сентябре 2022 года. Общая площадь всех строений достигла 60 тысяч кв. м. Закончить возведение нового образовательного объекта смогли за 350 дней, на семь месяцев раньше установленного госконтрактом срока.