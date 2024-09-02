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В Мариуполе открыли Филиал Нахимовского военно-морского училища

В новом филиале Нахимовского училища в Мариуполе начали обучение 240 ребят

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Донецкое агентство новостей

В Мариуполе открылся филиал Нахимовского военно-морского училища. К занятиям 2 сентября приступили 240 ребят, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Учебный год начался с торжественного построения, где присутствовали три потока, начиная с 5-х по 7-е классы, насчитывающие по 80 учащихся.

«Среди 240 поступивших курсантов в филиал Нахимовского училища есть и те, кто приехал из других регионов, включая Луганскую народную республику (ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области», — отмечалось в материале.

В новом филиале смогут учиться 560 человек. При этом планируется достигнуть таких показателей уже в следующем году.

Отмечается, что работы по строительству филиала в Мариуполе начались в сентябре 2022 года. Общая площадь всех строений достигла 60 тысяч кв. м. Закончить возведение нового образовательного объекта смогли за 350 дней, на семь месяцев раньше установленного госконтрактом срока.

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