Мобильная вакцинация от гриппа идет в Московской области

Жители Московской области смогут сделать прививку от гриппа в мобильных комплексах, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов.
«Это особенно удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику», — сказал он.
Он добавил, что сделать прививку можно и в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке».
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.