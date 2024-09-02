Мобильная вакцинация от гриппа идет в Московской области

Жители Московской области смогут сделать прививку от гриппа в мобильных комплексах, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов.

«Это особенно удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику», — сказал он.

Он добавил, что сделать прививку можно и в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке».

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.