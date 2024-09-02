Названа причина взрыва в жилом доме в Новороссийске

Взрыв в жилом доме в Новороссийске произошел из-за экспериментов с химикатами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что житель одной из квартир дома на улице Видова экспериментировал с «какими-то» химикатами, из-за чего и произошел взрыв.

Издание подчеркивает, что кроме жильца квартиры никто не пострадал. По словам проводившего эксперименты, он пытался изготовить легковоспламеняющуюся жидкость, но не смог объяснить полицейским, для каких именно целей.

До этого в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю заявили, что предварительной причиной взрыва в жилом доме в Новороссийске могло стать неосторожное обращение с огнем.

2 сентября произошел взрыв газа в жилом доме в Новороссийске. Известно, что пострадал один человек. Всего из дома эвакуировали 30 человек. На данный момент пострадавший находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

Накануне взрыв в одном из домов Кизела произошел утром 22 августа. В результате разрушились несколько квартир, из-за хлопка пострадали несколько человек, точное количество которых не уточняется. В некоторых источниках есть информация о двоих пострадавших, один из них от госпитализации отказался.

Ранее в Пермском крае взрыв в доме произошел из-за пьяных жильцов, демонтировавших плиту.