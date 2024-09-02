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44 пострадавших в результате обстрелов находятся в белгородских больницах

В больницах Белгорода с 30 августа находятся 44 пострадавших при обстрелах

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Shutterstock

В белгородских больницах с 30 августа на лечении находятся 44 пострадавших при обстрелах города, в том числе шесть детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все они получают медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

До этого стало известно, что трое детей, пострадавших при обстреле Белгорода, доставлены в детскую клиническую больницу Минздрава в Москве.

Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ вечером 30 августа. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные атаковали город при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire.

В результате пострадали 46 человек, включая семерых детей. Еще пять жителей спасти не удалось.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем ВСУ бьют по Белгороду кассетными снарядами.

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Обстрелы Белгорода
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