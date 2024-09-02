Четверым фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Елена Ленская зачитала решение о том, что было удовлетворено ходатайство следствие о продлении срока содержания под стражей до 3 декабря 2024 года Сергею Семенихину, Виктору Астапенко, Александру Ермакову и Вячеславу Портянникову.

До этого стало известно, что четыре фигуранта появились в деле о поставке бракованных бронежилетов армии РФ на сумму 2 млрд рублей.

В апреле стало известно, что поставщика индивидуальных средств бронезащиты для министерства обороны заподозрили в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта в 20 тысяч комплектов различных бронежилетов. Арестованный глава ООО «ГК «Пикет»» Андрей Есипов утверждал, что невиновен и его оговорили бывшие сотрудники предприятия.

30 августа Басманный суд Москвы до декабря продлил арест Есипову и другим фигурантам по этому уголовному делу.

Ранее стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ.