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В Волгограде двухлетняя девочка отравилась, выпив уксус

В Волгограде двухлетний ребенок выпил уксус

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Metro Creative Connection

В Волгограде медики спасают ребенка, который остался без присмотра родителей и выпил уксус. Об этом сообщает портал «Новости Волгограда».

Инцидент произошел в поселке Отрадное, двухлетняя девочка исследовала пространство на кухне, пока мать занималась домашними делами. В какой-то момент ребенок открыл холодильник, достал из него бутылку с уксусом и сделал глоток.

Мать немедленно вызвала дочери скорую помощь, пострадавшую доставили в центральную районную больницу, сейчас состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное.

До этого сообщалось, что в Подмосковье годовалый ребенок по недосмотру родителей выпил растворитель для краски. Пока мать ребенка была на кухне, он проник на балкон и нашел там бутылку с растворителем для краски. Мальчик выпил ее содержимое. После этого ребенка с химическими ожогами пищевода увезли в медицинское учреждение на автомобиле скорой помощи. Врачи пытались его спасти, но не смогли.

Ранее двухлетняя девочка попала в больницу, случайно выпив алкоголь в ресторане.

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