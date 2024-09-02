Европейские компании попросили отложить увольнение главы «Укрэнерго»

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил о том, что на Украине планируют уволить главу компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, но ряд европейских компаний просит этого не делать.

«Сегодня вечером планируют переломить наблюдательный совет и уволить главу «УкрЭнерго» Владимира Кудрицкого», — написал он.

Также Железняк опубликовал письмо с просьбой отложить увольнение Кудрицкого. Документ подписали региональный директор IFC в Европе Инес Роша, управляющий директор ЕБРР на Украине и в Молдавии Арвид Тюркнер и бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук.

30 августа издание «Экономическая правда», ссылаясь на источники в кабинете министров страны, писало, что Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности за плохую защиту энергообъектов. В тот же день украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины.

Ранее министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме.