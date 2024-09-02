В Москве двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения на него телевизора

Из квартиры на северо-востоке Москвы госпитализирован двухлетний ребенок, мальчика придавило упавшим телевизором. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Корнейчука, мать на несколько минут оставила двухлетнего сына без присмотра. Мальчик открыл дверцу тумбочки и потянул на себя стоявший на ней телевизор. Тяжелая техника упала ребенку на голову.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, по предварительной информации, у него диагностирован ушиб головного мозга, мальчик находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на севере Петербурга двухлетний ребенок попал в больницу. Двухлетняя девочка играла в комнате без присмотра взрослых и решила забраться на комод. Конструкция обрушилась на ребенка, удар пришелся на голову, грудь и живот. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, девочка госпитализирована с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими травмами в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Урале десятилетнего ребенка придавило бетонной плитой на стройке.