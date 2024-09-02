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Следователи назвали возможную причину взрыва газа в многоэтажке Новороссийска

СК: по факту взрыва в жилом доме Новороссийска организована проверка

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Телеграм-канал «Супер Новости Новороссийска»

Предварительной причиной взрыва в жилом доме в Новороссийске могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

«В момент происшествия в помещении находился 64-летний мужчина, который в результате произошедшего получил ожоги», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по факту инцидента организована доследственная проверка.

2 сентября произошел взрыв газа в жилом доме в Новороссийске. Известно, что пострадал один человек. Всего из дома эвакуировали 30 человек. На данный момент пострадавший находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

До этого взрыв в одном из домов Кизела произошел утром 22 августа. В результате разрушились несколько квартир, из-за хлопка пострадали несколько человек, точное количество которых не уточняется. В некоторых источниках есть информация о двоих пострадавших, один из них от госпитализации отказался.

Ранее в Пермском крае взрыв в доме произошел из-за пьяных жильцов, демонтировавших плиту.

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