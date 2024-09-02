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Российский школьник поиграл со шприцем и оказался в СПИД-центре

В Вологде школьник играл с найденным шприцем и укололся

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NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Вологде восьмилетний мальчик оказался в СПИД-центре после игр со шприцем на улице. Об этом рассказали в пресс-службе Центра по профилактике инфекционных заболеваний.

Инцидент произошел в районе улицы Панкратова и улицы Щетинина. По словам матери ребенка, ее сын и его друзья нашли на улице использованный шприц и кололи им пальцы. Вечером ребенок рассказал об этом дома, после чего его мать отвезла ребенка к врачам.

«Эпидемиолог провел с мальчиком беседу, а инфекционист назначил профилактическую терапию — теперь в течение 28 дней мальчику нужно будет принимать специальные препараты», — рассказали в центре.

Эксперты напомнили о том, что при травмах с чужими шприцами есть риск заражения такими болезнями, как ВИЧ и вирусные гепатиты B и C. Специалисты порекомендовали при подобных травмах вымыть руки с мылом, обработать рану спиртосодержащим средством и затем показать ребенка врачам.

До этого в Екатеринбурге дети нашли в гаражах чемодан со шприцами и иглами.

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