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Врач рассказал, что нельзя делать в постели, если не получается уснуть

Mirror: британский врач рассказал, что нужно встать с кровати, если не получается уснуть

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Shutterstock

Британский врач рассказал, что ни в коем случае нельзя делать в постели, если не получается уснуть, пишет Mirror.

Как рассказал доктор Майор Фигура, если человек не может заснуть в течение 30 минут, находясь в кровати, то ни в коем случае нельзя оставаться в лежачем положении. Как считает специалист, это временная бессонница происходит из-за того, что мозг еще слишком активен.

«Главное, чего вам не следует делать, — это оставаться в постели. Если за полчаса вы не уснули, нужно сменить обстановку», — объяснил медик.

Фигура добавил, что в таком случае можно уйти, например, в другую комнату и заняться «чем-нибудь скучным» в условиях слабого освещения.

«Это может быть вязание, чтением, просто смотреть в окно. Вам нужно возобновить производство мелатонина», — добавил Майор.

При этом специалист отметил, что нельзя пользоваться телефоном или сидеть за компьютером.

«Ваш ноутбук или телефон будут излучать синий свет, который нарушит этот цикл», — сообщил врач.

Ранее врач рассказала, сколько часов сна нужно взрослым и детям.

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