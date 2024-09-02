Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист Колезев обжалует приговор по делу о фейках об армии

Журналист Колезев подал апелляционную жалобу на приговор из-за фейков об армии

close
Колезев/YouTube

Журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иностранным агентом), которого Басманный суд Москвы заочно приговорил к 7,5 года колонии общего режима за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, подал апелляцию. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Из информационной карточки следует, что 2 сентября была подана апелляционная жалоба.

6 августа журналиста заочно приговорили к 7,5 года колонии по делу о фейках об армии РФ.

Согласно версии обвинения, публикации Колезева создавали «реальную угрозу формирования в обществе ложного мнения о целях и задачах» военной операции и «посыла к ложным действиям по дальнейшему распространению не соответствующей действительности информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Суд также заявил, что его публикации причинили вред интересам России.

В июне Басманный суд заочно арестовал Колезева на два месяца.

Журналист заявлял, что временно уехал из РФ, так что срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания в России.

Дмитрий Колезев — российский журналист, главный редактор интернет-издания Republic (признано в РФ иностранным агентом).

Ранее основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет по делу о фейках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами