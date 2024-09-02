Журналист Колезев обжалует приговор по делу о фейках об армии

Журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иностранным агентом), которого Басманный суд Москвы заочно приговорил к 7,5 года колонии общего режима за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, подал апелляцию. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Из информационной карточки следует, что 2 сентября была подана апелляционная жалоба.

6 августа журналиста заочно приговорили к 7,5 года колонии по делу о фейках об армии РФ.

Согласно версии обвинения, публикации Колезева создавали «реальную угрозу формирования в обществе ложного мнения о целях и задачах» военной операции и «посыла к ложным действиям по дальнейшему распространению не соответствующей действительности информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Суд также заявил, что его публикации причинили вред интересам России.

В июне Басманный суд заочно арестовал Колезева на два месяца.

Журналист заявлял, что временно уехал из РФ, так что срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания в России.

Дмитрий Колезев — российский журналист, главный редактор интернет-издания Republic (признано в РФ иностранным агентом).

Ранее основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет по делу о фейках.