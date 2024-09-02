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Российская пара избивала ребенка и обвиняла того в самоповреждении

Курянка избивала четырехлетнюю дочь, утверждая, что девочка бьет себя сама

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Depositphotos

В Курской области семейную пару лишили родительских прав в отношении их четырехлетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

Иск к 22-летней женщине и ее 28-летнему супругу подал отдел опеки управления образования. В 2020 году мать ребенка уже ограничивали в правах в связи с ненадлежащим исполнением ей родительских обязанностей, но женщина исправилась. Однако с 2022 года надзорные органы неоднократно уличали женщину в жестком обращении с дочерью. Ребенок попадала в больницу со множественными гематомами и ссадинами.

Подсудимая утверждала, что дочь наносит себе побои сама и бьется головой о стену. Фатежский районный суд признал доводы матери несостоятельными. Ее и отца девочки, который уклонялся от общения с дочерью и не принимал участия в ее воспитании, лишили родительских прав, а также обязали выплачивать четвертую часть доходов на содержание несовершеннолетней.

Ранее россиянка прорыла подземный вход в дом, скрываясь от приставов из-за долгов по алиментам.

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