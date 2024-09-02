В России могут запретить нутрициологам без медобразования назначать лекарства

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев в интервью «Парламентской газете» рассказал о планах работы в осеннюю сессию. Одним из важных вопросов, по его словам, является тема медицинских блогеров без профильного образования, готовых консультировать и даже «лечить» пациентов. Однако результат такого лечения может стать для человека фатальным, предупредил парламентарий.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день в России существует Национальная ассоциация медицинских блогеров. Врачи, которые являются ее членами, очень требовательно относятся к публичной деятельности, следуя специальному своду этических правил.

Однако, по его словам, есть люди, которые сами себя назвали медицинскими блогерами, поняв, что на доверчивых клиентах можно зарабатывать.

«Все это означает, что проблема требует урегулирования. Но подойти к этому нужно здраво и спокойно. <...> Должны ли вести медицинские блоги исключительно медики? Есть ведь и специалисты со смежным образованием, которые стали популяризаторами «хорошей» медицины. Нужно определить, кто вправе давать общую информацию о здоровье», — отметил Башанкаев.

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов до этого говорил, что в России необходимо совершенствовать сферу информационного блогинга — пользователи должны иметь возможность определять тех авторов, которые продают свои услуги.

По мнению Павлова, все, кто планирует оказывать какие-либо услуги с помощью соцсетей и видеохостингов, должны перед этим проходить регистрацию и указывать всю информацию о себе и своей деятельности.

Ранее в Госдуме сообщили, что в России разрабатывается специальный ГОСТ для блогеров.