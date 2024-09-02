Житель Керчи признался в сборе информации о ПВО Крыма

Житель Керчи, задержанный по подозрению в сборе и передаче сведений о противовоздушной обороне Крыма, дал признательные показания. Соответствующую видеозапись распространила ФСБ.

На записи можно видеть, как 23-летний молодой человек признается в том, что в сентябре 2023 года он вышел на Telegram-канал «партизанского движения», которое занималось организацией диверсий в отношении российских Вооруженных сил, и связался с его координатором.

«Я нашел координаты ПВО и скинул координатору. После этого меня задержали правоохранительные органы Российской Федерации», — сказал задержанный.

31 августа ФСБ сообщила о задержании в Адыгее вербовщика террористов. По указанию международной террористической организации россиянин склонял жителей Майкопа к нападению на правоохранителей и последующему выезду в лагеря террористов в одной из стран Центральной Азии.

Позже стало известно, что задержанный планировал сбежать в Турцию.

Ранее ФСБ показала видео с подозреваемым в терроризме из Ингушетии.