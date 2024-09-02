В Японии арестовали мужчину, укравшего 3000 груш, пишет Sora News. Процесс ограбления у преступника затянулся на 24 часа.

Как пишут местные СМИ, в полицию префектуры Ибараки поступила информация, что в городе Касама может находиться иностранец, у которого нет разрешение на пребывание в Японии. Когда офицеры приехали на обыск в отель, обнаружили 31-летнего вьетнамца. При себе у него было около 1800 груш, расфасованных в ящики, а также весы, картонные коробки и почтовые квитанции об отправке посылок.

На допросе вьетнамец признался, что в общей сложности украл 3000 груш из городского сада. По его словам, он в течение 24 часов собирал плоды с дерева, чтобы их продать — часть фруктов он уже отправил покупателям. По данным властей, ущерб от действий мужчины составил примерно $5800.

На данный момент подозреваемый в краже находится под стражей. В полиции полагают, что у него были сообщники, поэтому ведется активное расследование дела.

Ранее в Японии задержали студентку за вождение чемодана без прав.