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Петербурженка родила ребенка и стала безработным мужчиной

В Петербурге женщина родила ребенка и стала безработным мужчиной

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Петербурге женщина вышла из отпуска по уходу за ребенком и стала безработным мужчиной. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Руководитель пресс-службы сообщает, что работавшая в одной из организаций женщина ушла в отпуск по беременности, а затем в отпуск по уходу за ребенком. После выхода из него выяснилось, что компания, где она работала, больше не существует. При этом работодатель не отвечал на просьбы внести в электронную трудовую книжку данные об увольнении, а фирма находилась на стадии ликвидации.

Кроме того, из отпуска по уходу за ребенком петербурженка вышла мужчиной. В 2022 году она сделала операцию по смене пола и получила соответствующие документы в 2023 году. Теперь россиянин обратился в суд с просьбой установить факт прекращения трудовых отношений.

Ранее россиянка, сменившая пол на мужской, призвала суд в Петербурге вновь признать ее женщиной.

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